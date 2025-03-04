انتهت في أبطال أوروبا - إيندهوفن (1)-(7) أرسنال
الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 21:59
كتب : FilGoal
نرشح لكم
أرتيتا: سعيد لأننا لم نسجل آخر مباراتين.. وهذا هو الفريق الذي أريد رؤيته أنشيلوتي: براهيم لن يعود لدكة البدلاء.. ولا أجد الكلمات لوصف فالفيردي سيميوني: لا نزال أحياء.. ونحتاج لجماهيرنا في الإياب دورتموند يفرط في انتصاره ويتعادل مع ليل الفوز الأكبر تاريخيا.. أرسنال يكتسح إيندهوفن بسباعية في دوري الأبطال الذهاب أبيض.. هدف براهيم يقود ريال مدريد للفوز على أتليتكو مدريد في دربي أوروبي مؤتمر سلوت: باريس من أقوى فرق أوروبا.. وجاكبو شعر بالألم من جديد انتهت أبطال أوروبا - ريال مدريد (2)-(1) أتليتكو مدريد