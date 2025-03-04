انتهت في أبطال أوروبا - إيندهوفن (1)-(7) أرسنال

الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 21:59

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا يوجه لاعبي أرسنال ضد ليستر سيتي

أرسنال أيندهوفن دوري أبطال أوروبا
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