انتهت أبطال أوروبا - ريال مدريد (2)-(1) أتليتكو مدريد

الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 21:51

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة

ق90. الهدف الثالث يضيع بغرابة من مبابي المنفرد.

ق60. خيمينيز يهدر فرصة التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق55. جوووووول الثاني لريال مدريد عن طريق براهيم دياز بعد مراوغة رائعة داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق32. جوووووول رااائع والتعادل لأتليتكو مدريد عن طريق جوليان ألفاريز بتسديدة رائعة.

ق26. إنقاذ رائع من فالفيردي بعد عرضية من جوليانو سيميوني.

ق4. جوووووووول أول لريال مدريد عن طريق رودريجو بتسديدة رائعة.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

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