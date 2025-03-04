تشكيل أتليتكو مدريد - جريزمان وألفاريز يقودان الهجوم في مواجهة ريال مدريد
الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 21:03
كتب : FilGoal
أعلن دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ريال مدريد.
ويلتقي أتليتكو مدريد مع ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.
ويلعب جريزمان وألفاريز كثنائي هجومي للفريق.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: يان أوبلاك.
الدفاع: ماركوس لورينتي - خوسي ماريا خيمينيز - كليمون لونجليه - خافي جالان.
الوسط: جوليانو سيميوني - بابلو باريوس - رودريجو دي بول - صامويل لينو.
الهجوم: أنتوانت جريزمان - خوليان ألفاريز.ِ
وكان أتليتكو مدريد قد تأهل مباشرة لدور الـ 16، بينما لعب ريال مدريد في الملحق ضد أتليتكو مدريد
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