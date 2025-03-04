تشكيل أرسنال - ميرينو مهاجم.. وأوديجارد أساسي أمام إيندهوفن

الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 20:58

كتب : FilGoal

ميكيل ميرينو يحتفل بهدف أرسنال ضد ليستر سيتي

اختار ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال البدء بالإسباني ميكيل ميرينو كمهاجم للجانرز للمباراة الثالثة على التوالي في ظل النقص العددي الذي يعاني منه الفريق بعد إصابة جابريل جيسيوس، وكاي هافيرتز.

ويحل أرسنال ضيفا على إيندهوفن في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا على استاد فيليبس في هولندا.

ويبدأ أرسنال المباراة بالتشكيل التالي:

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حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: يوريان تيمبر - وليام ساليبا - جابرييل - ميلز لويس سكيلي

الوسط: توماس بارتي - ديكلان رايس - مارتن أوديجارد

الهجوم: إثيان نوانيري - ليناردو تروسار - ميكيل ميرينو

وعلى مقاعد البدلاء: نوربرتو نيتو - تومي سيتفورد - بن وايت - جاكوب كيفيور - أوليكساندر زينشينكو -- كيران تيرني - ريكاردو كالافيوري - جورجينيو - رحيم ستيرلينج - ناثان باتلر أويديجي - إسماعيل كابيا.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة في دور الثمانية أمام الفائز من دربي ريال مدريد وأتليتكو مدريد.

أرسنال أيندهوفن دوري أبطال أوروبا
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