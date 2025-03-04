انتهت في الدوري المصري - الاتحاد (0)-(1) سموحة

الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 20:44

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - شكري نجيب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري أمام سموحة في الجولة الـ17 من الدوري المصري والمقررة على استاد الإسكندرية.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة بينما سموحة في المركز الخامس عشر بـ 17 نقطة.

وللاتحاد أمل وحيد في التأهل ضمن الـ 9 مراكز الأولى وهو الفوز على سموحة مع تعثر طلائع الجيش وزد وبتروجت.

أخبار متعلقة:
تشكيل دربي الإسكندرية - يوسف نبيه أساسي مع الاتحاد.. والبدري يقود هجوم سموحة سيناريوهات صراع الـ 9 الأوائل.. مهمة صعبة للطلائع وزد يملك مصيره.. والاتحاد بحاجة لمعجزة اتحاد الكرة يعلن صرف 10 ملايين جنيه مستحقات الحكام عن شهر فبراير

------

نهاية المباراة بفوز سموحة بهدف نظيف.

ق 68: جووووول الهدف الأول لسموحة بعد سقوط الكرة من المهدي سليمان إثر اصطدامه بمدافع سموحة ليتابعها مصطفى البدري في الشباك.

بداية الشوط الثاتي

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف

بداية المباراة

الاتحاد السكندري سموحة الدوري
نرشح لكم
محامي محمد عبد الغني لـ في الجول: تقدمنا بشكوى ضد الزمالك لعدم الحصول على باقي مستحقاته أيمن عبد العزيز: الفوز على إنبي يمنحنا الثقة.. ونتمنى عودة الجفالي سريعا قائمة الأهلي - استبعاد الساعي.. واستمرار ظهور بنشرقي أمام طلائع الجيش بينهم الكرتي ورمضان.. بيراميدز يكشف أسباب غياب رباعي الفريق عن مواجهة سيراميكا قائمة بيراميدز – غياب رمضان صبحي والكرتي أمام سيراميكا كليوباترا الثانية للأحمر.. طارق مجدي حكما لمباراة الأهلي وطلائع الجيش مؤتمر بيسيرو: حققنا فوزا مستحقا أمام إنبي.. وهذا سبب الظهور بشكل مختلف في الشوط الأول خبر في في الجول - الإسماعيلي يتفق مع تامر مصطفى على تدريب الفريق
أخر الأخبار
محامي محمد عبد الغني لـ في الجول: تقدمنا بشكوى ضد الزمالك لعدم الحصول على باقي مستحقاته 6 دقيقة | الدوري المصري
أيمن عبد العزيز: الفوز على إنبي يمنحنا الثقة.. ونتمنى عودة الجفالي سريعا 8 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الأهلي - استبعاد الساعي.. واستمرار ظهور بنشرقي أمام طلائع الجيش 15 دقيقة | الدوري المصري
بينهم الكرتي ورمضان.. بيراميدز يكشف أسباب غياب رباعي الفريق عن مواجهة سيراميكا 21 دقيقة | الدوري المصري
دورتموند يفرط في انتصاره ويتعادل مع ليل 21 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة سلة - الزمالك ينتصر على الاتحاد في الشاطبي.. وسبورتنج يلحق بالأهلي الهزيمة الأولى 31 دقيقة | كرة سلة
الفوز الأكبر تاريخيا.. أرسنال يكتسح إيندهوفن بسباعية في دوري الأبطال 49 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
قائمة بيراميدز – غياب رمضان صبحي والكرتي أمام سيراميكا كليوباترا 50 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام يعلن إيقاف شوبير وتغريم قناة الأهلي 2 الأهلي يعلن اكتمال قائمته الإفريقية بإضافة اسمين جديدين 3 حسم اللقب يقترب.. ليفربول يهزم نيوكاسل بثنائية ويبتعد بالصدارة بفارق 13 نقطة 4 أول خطوة من الهلال السوداني استعدادا لمواجهة الأهلي