تشكيل دربي الإسكندرية - يوسف نبيه أساسي مع الاتحاد.. والبدري يقود هجوم سموحة

يقود يوسف أسامة نبيه هجوم الاتحاد أمام سموحة ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري المصري.

ويقام دربي الإسكندرية على استاد الإسكندرية في ختام الدور الأول من مسابقة الدوري.

ويبدأ أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة بثلاثي هجومي وهم عبد الكبير الوادي ومحمد سالم ومصطفى البدري.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالآتي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: مصطفى إبراهيم - محمد المغربي - أحمد أيمن - مؤمن شريف.

الوسط: كريم الديب - مورو ساليفو - سمير فكري - أدهم علاء.

الهجوم: يوسف نبيه - فادي فريد.

بينما جاء تشكيل سموحة كالآتي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

الدفاع: هشام حافظ - بركات حجاج - ميدو مصطفى.

الوسط: محمد سعيد مكرونة - عمرو السيسي - محمد متولي كناريا - أبو بكر ليادي.

الهجوم: عبد الكبير الوادي - مصطفى البدري - محمد سالم.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة بينما سموحة في المركز الخامس عشر بـ 17 نقطة.

وللاتحاد أمل وحيد في التأهل ضمن الـ 9 مراكز الأولى وهو الفوز على سموحة مع تعثر طلائع الجيش وزد وبتروجت.