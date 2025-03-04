التشكيل – مزيكا يحرس مرمى زد.. ومروان حمدي يقود هجوم الإسماعيلي

الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 20:19

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - زد - كأس مصر

دفع مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد بالحارس محمد مزيكا أساسيا في تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي.

ويلعب زد ضد الإسماعيلي في الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى للدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

ويحرس مزيكا مرمى زد في ظل إيقاف علي لطفي لتراكم البطاقات الصفراء.

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وجاء تشكيل زد كالآتي:

المرمى: محمد مزيكا

الدفاع: أحمد عبد النبي – أحمد طارق – علي جمال – محمد أشرف

الوسط: بيتر موتوموسي – أحمد الصغيري – معط ماجاسا

الهجوم: مصطفى سعد – عبد الرحمن البانوبي – مصطفى زيكو

بينما جاء تشكيل الإسماعيلي كالآتي:

المرمى: كمال السيد

الدفاع: حاتم سكر – محمد نصر – محمد عمار – عبد الكريم مصطفى

الوسط: محمد خطاري – محمد عبد السميع – عماد حمدي

الهجوم: مروان حمدي – نادر فرج – إيريك تراوري

ويحتل زد المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، ويأتي الإسماعيلي في المركز الـ16 برصيد 13 نقطة.

الإسماعيلي زد الدوري المصري
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