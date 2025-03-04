تشكيل إنبي - زياد كمال أساسي أمام الزمالك.. وقفة وكابو في الهجوم

يدفع محمد إسماعيل المدير الفني لفريق إنبي بالثنائي أحمد أمين قفة ورفيق كابو في الهجوم لمواجهة الزمالك.

كما يبدأ زياد كمال لاعب الوسط العائد بعد انتهاء إعارته من الزمالك، لمواجهة فريقه القديم.

ويستضيف إنبي فريق الزمالك على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري المصري وختام الدور الأول.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمى : عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع : محمد حامد – أحمد كالوشا - محمد سمير سعد.

خط الوسط : مصطفى شكشك – زياد كمال - أحمد العجوز – مصطفى دويدار.

خط الهجوم : محمد حتحوت - أحمد أمين قفة – رفيق كابو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: رمضان مصطفى - محمد وسام - خالد أحمد حسن - أحمد جمال - صلاح زايد - حسام غانم - هشام عادل - علي محمود - أحمد نادر حواش.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 29 نقطة، بيما إنبي يتواجد في المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة.

وتعادل الزمالك في آخر 3 مواجهات خاضهم في مسابقة الدوري المصري.