تشكيل ريال مدريد - عودة فالفيردي أمام أتليتكو.. وهجوم ناري

الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 20:19

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد أتليتكو مدريد.

ويحل أتليتكو مدريد ضيفا على ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سنتياجو برنابيو.

ويشهد التشكيل عودة فيدي فالفيردي الذي غاب عن المباراتين الأخيرتين بسبب الإصابة.

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وذكرت تقارير عديدة أن فالفيدري سيغامر بالمشاركة أمام أتليتكو مدريد رغم عدم تعافيه التام.

ويهاجم أنشيلوتي أتليتكو مدريد بهجومه الناري، المتكون من فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي ورودريجو.

فيما يجلس لوكا مودريتش على مقاعد البدلاء.

ويغيب جود بيلينجهام عن صفوف الملكي بسبب تراكم البطاقات.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: فيدي فالفيردي - أنطونيو روديجير - راؤول أسينسيو - فيرلان ميندي.

الوسط: إدواردو كامافينجا - أوريلين تشواميني - براهيم دياز

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي – رودريجو

وتقام مباراة الإياب في ملعب أتليتكو الأربعاء المقبل.

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