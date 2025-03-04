تشكيل الزمالك - الجفالي أساسي لأول مرة والسعيد على دكة البدلاء أمام إنبي

الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 20:12

كتب : FilGoal

الزمالك ضد زد

أعلن جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك التشكيل الأساسي لمواجهة إنبي في الجولة 17 من الدوري المصري وختام الدور الأول.

ودفع بيسيرو بالثنائي ناصر ماهر وأحمد الجفالي في التشكيل الأساسي أمام إنبي.

بينما يجلس عبد الله السعيد وسيف الدين الجزيري على مقاعد البدلاء.

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وعاد نبيل عماد للتواجد في التشكيل الأساسي مجددا بعد الغياب في مباراة زد بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

الدفاع : حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق.

الوسط : محمود بنتايك – نبيل عماد – ناصر ماهر – عمر جابر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - ناصر منسي – أحمد الجفالي.

دكة البدلاء: محمد صبحي - أحمد حسام - محمد حمدي - أحمد محمود - محمد السيد - سيف جعفر - عبد الله السعيد - سيف الجزيري - حسام أشرف.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 29 نقطة، بيما إنبي يتواجد في المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة.

وتعادل الزمالك في آخر 3 مواجهات خاضهم في مسابقة الدوري المصري.

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