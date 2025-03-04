إيقاف حارس ميلان بسبب سب الحكم
الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 20:06
كتب : FilGoal
أوقفت لجنة الانضباط برابطة الدوري الإيطالي الفرنسي مايك مينيان حارس ميلان بسبب ما بدر منه تجاه حكم مباراة فريقه ضد لاتسيو.
وبذلك سيغيب مينيان عن مباراة ميلان ضد ليتشي يوم السبت.
وأفادت اللجنة في بيان: "قررنا إيقاف مايك مينيان لمباراة واحدة، مع تغريمه بنحو 15 ألف يورو".
وأضاف البيان "وذلك بسبب سلوكه غير المحترم تجاه الحكم في النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس".
ولم توضح اللجنة تفاصيل ما حدث بين اللاعب والحكم.
ولم يغب الحارس الفرنسي عن صفوف ميلان هذا الموسم سوى في مباراة ساسولو بالكأس ديسمبر الماضي، بسبب الإصابة.
ولعب مينيان 40 مباراة مع ميلان في مختلف المسابقات هذا الموسم.
واهتزت شباكه بـ46 هدفا.
ويحتل ميلان المركز التاسع في جدول الدوري الإيطالي.
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