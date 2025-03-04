الهلال يخسر أمام باختاكور في ذهاب ثمن نهائي أبطال آسيا للنخبة
الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 20:05
كتب : FilGoal
تعرض فريق الهلال السعودي للخسارة أمام باختاكور الأوزبكي بهدف دون مقابل في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.
ويستضيف الهلال فريق باختاكور يوم 11 مارس الجاري في إياب ثمن النهائي.
وسجل فلاماريون هدف باختاكور الوحيد في الدقيقة 29.
ويحتاج الهلال للفوز بفارق هدفين في مباراة الإياب من أجل حسم التأهل لربع النهائي.
وشهد اللقاء استمرار غياب ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال بسبب الإصابة.
ويتعرض الهلال لسلسلة من النتائج المتذبذبة خلال الفترة الأخيرة.
إذ لم يحقق الهلال سوى انتصارين فقط في آخر 7 مباريات خاضهم بمختلف المسابقات.
وتعرض الهلال خلال تلك الفترة للخسارة 3 مرات مقابل تعادلين.
وفي آخر أربع مواجهات خاضهم الهلال تعرض للهزيمة في ثلاثة منهم.
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