"البلد مش مبسوطة".. خالد مرتجي يكشف كواليس تولي والده لرئاسة الأهلي

الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 19:36

كتب : FilGoal

خالد مرتجي - أمين صندوق الأهلي

أوضح خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي أن والده الفريق عبد المحسن مرتجي تولى رئاسة القلعة الحمراء بتكليف رئاسي.

وقال مرتجي عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "في منتصف ستينيات القرن الماضي لم تكن نتائج الأهلي جيدة والحالة المزاجية للشعب المصري لم تكن في أفضل حالاتها".

وأضاف "المشير عبد الحكيم عامر جاء لوالدي الفريق عبد المحسن مرتجي بتكليف من الرئيس جمال عبد الناصر برئاسة النادي الأهلي".

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وأكمل "كان الأهلي في هذا الوقت سابع الدوري، وأخبره نصا (البلد مش مبسوطة)، لأن ثلاثة أرباع الشعب المصري كانوا ينتمون للأهلي بصفته ناديا للوطنية".

وأتم "وافق والدي على مضض بسبب ارتباطه بالجيش المصري، ثم بدأت مسيرة عبد المحسن مرتجي مع الأهلي".

عبد المحسن مرتجي هو الرئيس التاسع للنادي الأهلي.

إذ تولى إدارة النادي لأول مرة في ديسمبر 1965 حتي يوليو 1967.

ثم تولى رئاسة القلعة الحمراء في فترة ثانية من نوفمبر 1972 حتي ديسمبر 1980.

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