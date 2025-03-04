إمام عاشور: لن أترك الأهلي مهما حدث

وعد إمام عاشور لاعب وسط الأهلي بعدم الرحيل من ناديه مهما حدث.

وحل إمام عاشور ضيفا في برنامج رامز إيلون مصر عبر قناة MBC مصر يوم الثلاثاء.

وقال عاشور أثناء الحلقة: "أتعهد أنا إمام عاشور بعدم التعرض لرامز جلال، وعدم ترك الأهلي مهما حدث".

ويحتل إمام عاشور صدارة هدافي الدوري المصري برصيد 9 أهداف.

بشكل عام، سجل لاعب ميتلاند السابق 13 هدفا وصنع 4 خلال 25 مباراة لعبها مع الأهلي هذا الموسم بمختلف المسابقات.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني بجدول الدوري المصري بفارق 3 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

وذلك قبل مباراة الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى للدوري.