رغم سفره مع ليفربول.. شكوك حول مشاركة جاكبو أمام سان جيرمان

الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 18:41

كتب : FilGoal

هدف واحتفال كودي جاكبو - ليفربول - مانشستر سيتي

تحوم الشكوك حول قدرة كودي جاكبو جناح ليفربول على المشاركة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد سان جيرمان لاستضافة ليفربول في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ليل الأربعاء.

وغاب جاكبو عن تدريب ليفربول يوم الثلاثاء قبل السفر إلى باريس.

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لكن الجناح الهولندي سافر مع الفريق إلى فرنسا.

ومن المنتظر أن يتحدث أرني سلوت مدرب ليفربول عن فرص جاكبو في المشاركة باللقاء خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء.

ومن المنتظر أن يدلي سلوت بالتصريحات للصحفيين في المؤتمر الصحفي عقب وصوله إلى باريس مساء الثلاثاء.

يذكر أن جاكبو غاب عن مباراتي ولفرهامبتون وساوثامبتون، قبل أن يشارك كبديل أمام مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.

ويدخل سان جيرمان المباراة بعد فوزه على ليل بنتيجة 4-1 في الدوري الفرنسي يوم السبت.

بينما استفاد ليفربول من توديع كأس الاتحاد الإنجليزي بعدم اللعب لمدة أسبوع كامل.

وتقام مباراة الإياب في ملعب أنفيلد يوم الثلاثاء المقبل.

كودي جاكبو ليفربول باريس سان جيرمان
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