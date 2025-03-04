مرتجي: هذه كواليس صفقة بنشرقي.. وبيراميدز لن يكون المنافس الأول للأهلي

الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 17:52

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - الأهلي

كشف خالد مرتجى أمين صندوق الأهلي كواليس صفقة ضم المغربي أشرف بنشرقي إلى صفوف ناديه، والتي شهدت بعض التعثرات.

وانضم بنشرقي لاعب الزمالك السابق إلى الأهلي فترة الانتقالات الشتوية في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع الريان القطري.

وقال مرتجي عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "في أواخر يناير الماضي، تحدث معي محمود الخطيب حول رغبة الأهلي في ضم أشرف بنشرقي وكلفني بمهمة إتمام الصفقة".

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وأضاف "بدأت الاتصالات مع وكيل بنشرقي، وكنت على علم بأن بنشرقي يرغب في الانضمام للأهلي من أجل مساعدته في العودة للمنتخب المغربي".

وأكمل "بعد التوصل لاتفاق مبدئي تم تسريب أنباء اهتمام الأهلي بضم بنشرقي من قطر، وقتها انزعج رئيس نادي الريان، خاصة أن الأهلي كان قد حسم صفقة ضم تريزيجيه من الريان أيضا".

وتابع "اتفقنا مع وكيل بنشرقي على عدم دخول الأهلي في الصفقة قبل أن يفسخ اللاعب عقده مع ناديه، إذ كان يمكنه فسخ التعاقد قبل 6 أشهر من نهايته حسب أحد بنود العقد".

وواصل "رفض رئيس نادي الريان ذلك، فأخبرت الخطيب بأن الأهلي عليه مساعدة بنشرقي في دفع المبلغ المطلوب لفسخ العقد بسبب رغبة اللاعب القوية في الانضمام للأهلي، وهو ما وافق عليه رئيس الأهلي".

وعن سؤاله عن منافسة بيراميدز للأهلي، قال "بيراميدز لن يكون المنافس الأكبر للأهلي.. الزمالك هو المنافس الرئيسي للأهلي".

وأتم "من الممكن أن يتوج بالدوري مرة ، مثلما المقاولون فعلها المقاولون العرب عام 1982".

ويتصدر بيراميدز جدول الدوري المصري قبل جولة من ختام المرحلة الأولى، بفارق 3 نقاط عن الأهلي الوصيف.

خالد مرتجي أشرف بنشرقي الأهلي محمود الخطيب
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