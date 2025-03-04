تقرير: تريزيجيه يغيب أمام أهلي جدة

الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 16:45

كتب : FilGoal

تريزيجيه

ذكرت جريدة اليوم السعودية أن محمود حسن "تريزيجيه" جناح الريان القطري سيغيب عن صفوف فريقه في مواجهة أهلي جدة.

ويحل أهلي جدة ضيفا على الريان في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأوضح التقرير أن تريزيجيه سيغيب عن اللقاء بسبب الإصابة.

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وهذه هي المرة الأولى التي يغيب فيها تريزيجيه عن الريان هذا الموسم.

ولعب الدولي المصري 22 مباراة مع الريان هذا الموسم، وسجل 5 أهداف وصنع 4.

يذكر أن الريان خسر من أهلي جدة خلال مرحلة الدوري هذا الموسم بنتيجة 2-1 في الدوحة.

ويخوض أهلي جدة مباراة الإياب على ملعب الإنماء أمام الريان يوم الثلاثاء المقبل.

بعدها سيتحدد هوية الفريق المتأهل إلى ربع النهائي.

تريزيجيه الريان أهلي جدة
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