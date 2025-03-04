باجتماع مع الأعضاء.. أوسكار رويز يبدأ مهمته الرسمية في رئاسة لجنة الحكام

الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 15:46

كتب : بسام أبو بكر

أوسكار رويز - رئيس لجنة الحكام

بدأ الكولومبي أوسكار رويز مهمته الرسمية في رئاسة لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القد بالاجتماع مع أعضاء لجنة الحكام.

وكان رويز قد وصل مطار القاهرة مساء أمس (الإثنين) لتسلم منصبه الجديد على رأس لجنة الحكام بعد أن أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة التعاقد معه في فبراير الماضي.

واجتمع الرئيس الجديد للجنة الحكام مع أعضاء لجنة شئون الحكام لبحث توزيع المهام خلال المرحلة القادمة ومواصلة ما بدأ من تطوير للمنظومة وأخرها ورشة العمل التي عُقدت الشهر الماضي في حضور السويسري ماسيمو بوساكا مدير لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

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وأصبح رويز ثالث خبير أجنبي يتولى المنصب بعد الإنجليزي مارك كلاتينبرج والبرتغالي فيتور بيريرا.

وعقدت لجنة إدارة شئون التحكيم بالاتحاد المصري لكرة القدم، محاضرة فنية بمقر الاتحاد قبل أسبوع.

وحضر المحاضرة الفنية، الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام عبر تقنية "زووم" والحكام الذين شاركوا في إدارة المباريات.

وكانت المحاضرة من أجل تحليل أداء الحكام في مباريات الجولات 13 و14 و15 بالدوري المصري.

وأثنى أوسكار رويز على أداء الحكام في بداية المحاضرة، كما أشاد بإلتزامهم بالتعليمات التي منحها لهم خلال ورشة تطوير الحكام.

وحصل رويز على الشارة الدولية من فيفا في 1995 وحتى اعتزاله في 2011 بعدما اتجه لمجال تطوير التحكيم.

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وتواجد رويز في منافسات كأس العالم بنسخ 2002 و2006 و2010.

وبعد اعتزاله تم تعيين رويز في منصب مدرب تحكيم وعضو برنامج مساعدة الحكام التابع لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.

وسبق وتولى رئاسة لجنة الحكام المصرية ثنائي أجنبي الأول هو الإنجليزي مارك كلاتنبرج، والثاني هو البرتغالي فيتور بيريرا.

اتحاد الكرة لجنة الحكام
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