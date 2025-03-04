قائمة أتليتكو – تواجد خوليان ألفاريز وجريزمان ضد ريال مدريد

الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 15:37

كتب : FilGoal

خوليان ألفاريز - أتليتكو مدريد

أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو مدريد قائمة الفريق المستدعاه لمباراة ريال مدريد.

ويستعد أتليتكو مدريد لمواجهة غريمه ريال مدريد في المباراة التي ستجمعهما في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الثلاثاء.

ويتواجد خوليان ألفاريز وأنطوان جريزمان على رأس القائمة المستدعاه.

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ويغيب كوكي عن المباراة بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة كالتالي:

الحراس: خوان موسو – يان أوبلاك – أنطونيو جوميس

الدفاع: ناويل مولينا – خوسيه ماريا خيمينيز – روبن لو نورماند – رينيلدو – خافي جالان – كليمينت لونجليه – أكسل فيتسل

الوسط: توماس ليمار – رودريجو ريكيلمي – بابلو باريوس – صامويل لينو – جيوليانو سيميوني – ماركوس يورنتي – كونور جالاجير – رودريجو دي بول

الهجوم: خوليان ألفاريز – أليكساندر سورلوث – أنخيل كوريا – أنطوان جريزمان

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 12 مارس.

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