ميلان يفتح باب المفاوضات مع ريال مدريد لضم جولر

فتح ميلان الإيطالي باب المفاوضات مع ريال مدريد لضم التركي أردا جولر بداية من الموسم المقبل.

وانضم جولر لريال مدريد في بداية الموسم قبل الماضي قادما من فنربخشة لكنه لم يحصل على فرصته كاملة في المشاركة مع الفريق الملكي.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن ميلان فتح باب المفاوضات مع ريال مدريد لضم أردا جولر على سبيل الإعارة لمدة موسمين أو بشكل نهائي مع منح ريال مدريد أحقية إعادة شرائه بسعر مخفض.

ميلان ليس الفريق الوحيد المهتم بضم جولر لكن أيضا ليفربول ضمن السابق بحسب التقارير.

صحيفة إلـ ناسيونال الإسبانية ذكرت في وقت سابق أن ليفربول لديه الرغبة في ضم جولر ويضعه كبديل محتمل للنجم الدولي المصري محمد صلاح حال رحيله بنهاية الموسم.

جولر شارك مع ريال مدريد في 29 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 5 آخرين بجميع المسابقات.

وبشكل عام خاض صاحب الـ 22 عاما 49 مباراة مع ريال مدريد وسجل 9 أهداف وصنع 5 آخرين.