يد - سند يحصد جائزة أفضل لاعبي نيم في فبراير
الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 15:11
كتب : FilGoal
توج محمد سند لاعب منتخب مصر لكرة اليد بجائزة أفضل لاعبي فريقه نيم الفرنسي خلال شهر فبراير.
سند سجل 20 هدفا خلال 3 مباريات بفبراير.
ودخل سند فريق الجولة في الدوري الفرنسي مرتين من أصل 3 خلال الشهر.
فقد تواجد في فريق الجولتين 16 و17 من الدوري الفرنسي.
ولعب الدولي المصري 3 مباريات مع فريقه خلال الشهر الماضي.
فاز نيم بمباراتين منهم وتعادل في الثالثة.
يذكر أن مهاب سعيد زميل سند في نيم يغيب عن الملاعب منذ فترة بسبب الإصابة.
نرشح لكم
اتحاد اليد يدرس أليات جديدة لتسهيل احتراف اللاعبين خارج مصر كرة يد - الأهلي يواصل انتصاراته والانفراد بالصدارة.. والزمالك يهزم الزهور كرة يد - في الثانية الأخيرة.. الأهلي ينتصر على الزمالك ويبتعد في صدارة الدوري انتهت دوري اليد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. فوز قاتل كرة يد - قبل القمة.. موقف الأهلي والزمالك في ترتيب المرحلة النهائية بـ الدوري كرة يد - قمة الأهلي والزمالك بدون جمهور.. وعدد محدد من أسر اللاعبين كرة يد - الأحمر يحافظ على الصدارة.. انتصار الأهلي والزمالك قبل القمة المرتقبة يد - دودو وسند ضمن فريق الأفضل بالجولة 17 من الدوري الفرنسي