يد - سند يحصد جائزة أفضل لاعبي نيم في فبراير

الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 15:11

كتب : FilGoal

محمد سند - نيم الفرنسي

توج محمد سند لاعب منتخب مصر لكرة اليد بجائزة أفضل لاعبي فريقه نيم الفرنسي خلال شهر فبراير.

سند سجل 20 هدفا خلال 3 مباريات بفبراير.

ودخل سند فريق الجولة في الدوري الفرنسي مرتين من أصل 3 خلال الشهر.

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فقد تواجد في فريق الجولتين 16 و17 من الدوري الفرنسي.

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ولعب الدولي المصري 3 مباريات مع فريقه خلال الشهر الماضي.

فاز نيم بمباراتين منهم وتعادل في الثالثة.

يذكر أن مهاب سعيد زميل سند في نيم يغيب عن الملاعب منذ فترة بسبب الإصابة.

نيم محمد سند منتخب مصر لكرة اليد
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