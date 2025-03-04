صلاح: التتويج بالدوري أهم من أبطال أوروبا.. وهذا اللاعب السبب في تغيير عقليتي

شدد محمد صلاح لاعب ليفربول أن التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي أهم من دوري أبطال أوروبا، وكذلك كشف عن لاعب تسبب في تغيير عقليته.

وقال الدولي المصري لقناة optus sport: "الحافز الأكبر هو الفوز بالدوري الإنجليزي وليس دوري أبطال أوروبا".

وأضاف "على مدار 7 أعوام أقول دائما إن دوري أبطال أوروبا هي البطولة الأكبر، لكن هذه السنة الأولى التي أقول فيها إن الدوري الإنجليزي أكبر".

وأكمل "أريد فقط التتويج بالدوري الإنجليزي من أجل المدينة والجماهير، الاحتفالات في ستكون لا تصدق".

وكشف "عقليتي في الماضي لم تكن كما هي الآن، الفضل يعود إلى ديفيد لويز".

وواصل "كنت خجولا وصغيرا في تشيلسي، لكن لويز كان يعتني بي ويحاول مساعدتي طوال الوقت، لذلك أعتبره مثل الأخ بالنسبة لي".

وأوضح "الدوري الإنجليزي صعب للغاية وقوي بدنيا وكل الفرق تبذل كل ما في وسعها للفوز".

وأكمل "أتذكر أن أول مباراة لعبتها كانت ضد نيوكاسل وتم التدخل علي بقوة، وقتها فكرت كيف سأتمكن من البقاء هنا، كنت بحاجة للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية".

وتابع "المنافسة في إنجلترا كبيرة للغاية، لكني أحبها، الدوري الإنجليزي ليس مثل الدوري الإيطالي الذي يتسم بقلة المساحات، أحب المباريات التي تتميز بالسرعة والضغط".

وأنهى حديثه قائلا: "أود أن أقول إنني أدرس طرق لعب اللاعبين الآخرين، لا أركز على طريقتي فقط، أعرف كيف تسير كل مباراة وكيف يلعب منافسيني وما يريدونه، أحاول استخدام ذلك لصالحي".

وشارك الدولي المصري مع ليفربول 39 مباراة خلال الموسم الجاري في جميع البطولات وسجل 30 هدفا وصنع 22 آخرين.