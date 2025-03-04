سبورت: المغربي عمر الهلالي في قائمة اهتمامات برشلونة

دخل المغربي عمل الهلالي لاعب إسبانيول في قائمة اهتمامات برشلونة لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب صحيفة سبورت، فإن النادي الكتالوني يبحث عن دعم مركز الظهير الأيمن ويأتي الهلالي ضمن أولوياته في قائمته.

ووفقا للصحيفة فاللاعب البالغ من العمر 20 عاما لديه شرط جزائي في عقده يبلغ 25 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن حال هبوط إسبانيول إلى دوري الدرجة الثانية سينخفض الشرط الجزائي تلقائيا إلى 15 مليون يورو.

وتكون الهلالي في أكاديمية إسبانيول وتدرج في الفئات العمرية المختلفة حتى لعب للفريق الأول.

وشارك الهلالي في 25 مباراة رفقة الفريق الكتالوني ولم يسجل أي أهداف لكن صنع هدفين.

ويمتد عقد الهلالي مع إسبانيول حتى 2027.

وكشف اللاعب المولود في إسبانيا من قبل عن رفضه عروض من مانشستر يونايتد وبرشلونة.

وقال الهلالي من قبل لصحيفة أس: "مانشستر يونايتد وبرشلونة حاولا التعاقد معي، لكني كنت واضحا أنني أريد البقاء مع إسبانيول".

وأتم "في بعض الأحيان الأموال تجعلك تفكر، لكن هذه لم تكن مشكلتي لأنني أعرف ما أريده، أفضل أن أسير خلف قلبي، وشعرت أنني يجب أن أستمر في إسبانيول".

ويحتل إسبانيول المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة ويبتعد بفارق 3 نقاط عن فالنسيا الذي يحتل المركز الـ18 ويعتبر أخر الهابطين.