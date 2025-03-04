موندو ديبورتيفو – دي ماريا مهدد بالغياب ضد برشلونة

الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 13:55

كتب : FilGoal

أنخيل دي ماريا - بنفيكا ضد إشتوريل

أصبح أنخيل دي ماريا لاعب بنفيكا مهددا بالغياب ضد برشلونة.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه بنفيكا في المباراة التي ستجمعهما في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

وحسب صحيفة موندو ديبورتيفو فإن اللاعب الأرجنتيني يعاني من إصابة عضلية ومن المحتمل عدم مشاركته ضد الفريق الكتالوني.

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وشارك اللاعب البالغ من العمر 37 عاما في 32 مباراة في الموسم الجاري وسجل 14 هدفا وصنع 8 آخرين.

ولعب دي ماريا 2152 دقيقة مع الفريق البرتغالي.

ولعب بنفيكا ضد برشلونة في دور المجموعات وانتصر الفريق الإسباني بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة.

وعلى الجانب الآخر يعاني جافي لاعب برشلونة من حمى وغاب عن تدريبات الفريق أمس الاثنين.

لكن قرر هانز فليك المدير الفني لبرشلونة استدعاء جافي للقائمة المستدعاه للقاء.

وستقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 11 مارس.

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