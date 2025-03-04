المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام يعلن إيقاف شوبير وتغريم قناة الأهلي

الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 13:45

كتب : بسام أبو بكر

أحمد شوبير في مدرجات مباراة فيوتشر أمام إيسترن كومباني

أعلن المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام إيقاف الإعلامي أحمد شويبر وتغريم قناة النادي الأهلي.

وكشف المجلس الأعلي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك عن منع عرض برنامج حارس الأهلي الذي يقدمه شوبير عبر قناة الأهلي لمدة أسبوعين

كما أعلن منع ظهور أحمد شويبر لمدة أسبوعين على شاشة قناة النادي الأهلي، مع تغريم القناة 100 ألف جنيه.

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وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في بيان: "وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة خالد عبدالعزيز، على ما انتهت إليه لجنة الشكاوى، برئاسة عصام الأمير، بأداء قناة الأهلي مبلغ مالي قدرة 100 ألف جنيه، ومنع عرض برنامج «حارس الأهلي» لمدة أسبوعين وكذلك منع ظهور الإعلامي أحمد شوبير على شاشة القناة لنفس المدة"

"جاء القرار بعد انتهاء التحقيقات التي أجرتها لجنة الشكاوى، بناءً على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبدالسلام النجار رئيس اللجنة وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكذلك الشكاوى الواردة للجنة، وما قامت به إدارة الرصد من متابعة البرنامج، ووفقًا للقانون 180 لسنة 2018، وإعمالًا للمادة 16 من لائحة الجزاءات الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 16 لسنة 2019".

يذكر أن نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق تقدمه بشكوى رسمية ضد الإعلامي أحمد شوبير إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام.

وطالب الزمالك في شكواه بعدم ظهور شوبير على الفضائيات مرة أخرى.

وبرر الزمالك في شكواه: "قام الإعلامي أحمد شوبير بنشر فيديوهات تحرض على نشر العنف وتحريض جماهير الكرة المصرية على أعمال تخريبية والحث على نشر التعصب والكراهية بين الجماهير المصرية، وبخاصة جماهير الأهلى والزمالك، وهى مخالفات يعاقب عليها قانونا."

وأتم الزمالك في شكواه: "نطالب بوقف الإعلامى أحمد شوبير ومنعه من الظهور إعلاميا لما بدر منه من مخالفات".

وكان أحمد حسام "ميدو" عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك كشف عن تحرك النادي لاتخاذ إجراءات قانونية، مطالبا بالاستمتاع بحضور الجماهير المصرية للمباريات والمنافسة الشريفة بين الأندية.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي: "الزمالك سيتخذ كل الإجراءات القانونية الممكنة لردع أي شخص أو أي مؤسسة تحاول أن ترهب المسئولين في اتحاد الكرة أو رابطة الأندية أو لجنة المسابقات بشغب الجماهير".

واختتم ميدو تصريحاته "وهذا لن يحدث إلا بمحاسبة مثيري الفتنة أي كان من يحتمون بهم.. مصر فوق الجميع".

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