حكايات في الجول – أحمد شعبان.. مقدم وطبيب ولاعب كرة قدم محترف

الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 13:21

كتب : رضا السنباطي

أحمد شعبان

من الصعب دائما الجمع بين الرياضة والدراسة خاصة كلية الطب نظرا لما تحتاجه من وقت للدراسة.

لكن هناك من تمكن من الجمع بينها وبين كرة القدم بشكل احترافي بالإضافة إلى الالتحاق بالكلية الحربية.

وهنا تحدث أحمد شعبان المقدم والطبيب ولاعب كرة القدم في فريق طلائع الأسطول لـ FilGoal.com عن حكايته.

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وما يلي على لسان شعبان:

قبل الثانوية العامة لم يكن بإمكاني الالتحاق بناد نظرا للاهتمام بالدراسة وعقب التحاقي بالعام الأول بكلية الطب، قررت الانضمام لاختبارات حرس الحدود في عمر 17 عاما لمواليد 89.

وبالفعل انضممت للفريق مع المدرب هاني العقبي، وأشارك في مركز صناعة اللعب.

عقب موسم واحد ونظرا لانشغالي بالدراسة، قررت الابتعاد عن المشاركة ثم بعد فترة عدت عن طريق نادي الترام، ولكن لنفس السبب ابتعدت مرة أخرى.

عندما أنهيت دراستي التحقت بالكلية الحربية ضباط متخصصين وتم التحاقي بسلاح البحرية.

كان نادي طلائع الأسطول يشارك في لعبات أخرى غير كرة القدم ولكن إدارة النادي قررت الاشتراك بعام 2019 ولعبت رفقة الفريق من الدرجة الرابعة.

لم نصعد في الموسم الأول بسبب جائحة كورونا، وصعدنا في الموسم التالي للقسم الثالث، شاركنا في القسم الثاني ب في الموسم الماضي والحالي.

كنا ننافس حتى الجولة الأخيرة للصعود ضمن الثلاث فرق المشاركين في دورة الترقي ولكن صعد الأولمبي ودلفي ودمنهور.

سجلت هدفين وصنعت هدفا في الموسم الحالي.

كلية الطب

عند التحاقي بكلية الطب، كانت لها الأولوية قبل كرة القدم، رغم أمنيتي بالاستمرار بكرة القدم كمحترف من البداية، ولكن كان هناك هدفا آخر وهو الكلية.

العلاقة بين كرة القدم والعمل

التحقت بقسم الجراحة العامة عقب تدريبي في أكثر من قسم، وأعمل في مستشفى القوات البحرية ورتبتي مقدم.

أوازي بين عملي صباحا في المستشفى حتى الساعة الثالثة ثم أذهب للتدريبات، بينما يوم المباريات أحصل على إجازة عمل.

الحلم

الصعود مع فريقي للدوري الممتاز حتى أكون صعدت من القسم الرابع إلى أعلى مستوى ممكن.

ماذا بعد الاعتزال؟

سأختار المجال الذي يناسب عملي بالطب سواء الإدارة أو التدريب.

أحمد شعبان طلائع الأسطول
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