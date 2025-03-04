القادسية السعودي يعلن أول صفقاته للموسم الجديد

الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 13:05

كتب : FilGoal

فريق القادسية

أتم نادي القادسية السعودي أول صفقاته للموسم المقبل 2025-2026.

وتعاقد القادسية مع محمد الثاني لاعب نادي الحزم بداية من الموسم المقبل.

ويقضي محمد الثاني الموسم الحالي مع نادي الشباب معارا حتى نهاية الموسم المقبل.

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وأعلن القادسية ضم الظهير الأيمن محمد الثاني بشكل رسمي بداية من الموسم المقبل .

ويحتل نادي القادسية المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

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وبدأ الثاني مسيرته مع الفيصلي في 2020 قبل انتقاله معارا إلى اتحاد جدة.

وفي عام 2021 انتقل إلى نادي أحد واعير غلى الطائي قبل أن يستقر به المطاف مع نادي الحزم.

ومع بداية الموسم الحالي انضم الثاني إلى نادي الشباب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ولعب الثاني صاحب الـ28 عاما 18 مباراة مع الشباب هذا الموسم ويجل هدفا وحيدا.

القادسية السعودي الدوري السعودي
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