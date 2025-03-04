قائمة برشلونة – تواجد جافي وفاتي لمواجهة بنفيكا

أعلن هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة قائمة الفريق المستدعاه لمباراة بنفيكا.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه بنفيكا في المباراة التي ستجمعهما في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

ويتواجد جافي في القائمة رغم مرضه بالحمى.

وتم استدعاء أنسو فاتي أيضا الذي استبعد في أكثر من مباراة خلال الموسم الحالي.

وجاءت القائمة كالتالي:

الحراس: إنياكي بينيا – فويتشيك تشيزني – دييجو كوتشين..

الدفاع: باو كوبارسي – أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو - جول كوندي – إريك جارسيا – هيكتور فورت – جيرارد مارتن - إنييجو مارتينيز.

الوسط: جافي – بيدري – بابلو توري – فيرمين لوبيز – مارك كاسادو – فرينكي دي يونج – داني أولمو.

الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا – باو فيكتور – لامين يامال – أنسو فاتي.

وستقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 11 مارس.