في الجول كلاسيك – عندما عمق زيدان جراح سيميوني وحرمه من الانتقام في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 12:27

كتب : محمد رؤوف

زيدان - سيميوني

تتكرر مواجهة ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد في منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة غريمه أتليتكو مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الثلاثاء.

وتتجدد المواجهة بين الجارين في المدينة في كأس ذات الأذنين بعد اللقاء الأخير منذ 10 مايو 2017 أي قبل 8 أعوام.

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واجه ريال مدريد جاره أتليتكو في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وفاز الروخيبلانكوس بهدفين مقابل هدف.

ولم تكف هذه النتيجة لوصول رجال دييجو سيميوني إلى النهائي.

Atletico Madrid knocked out of Europe: Diego Simeone under pressure after 'darkest night' of his reign | Football News | Sky Sports

لكن المدرب الأرجنتيني خاض المباراة للانتقام مما حدث له من خسارة دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد وبالأخص من زين الدين زيدان.

قبلها في 2016 انتصر ريال مدريد بقيادة زيدان على أتليتكو مدريد 6-4 بركلات الترجيح في نهائي 2016 على ملعب جيوزيبي مياتزا.

لكن سيميوني لم يتمكن من الثأر بل خسر في الذهاب ولم يتمكن من التعويض في الإياب.

أحرز كريستيانو رونالدو هاتريك في الذهاب.

Cristiano Ronaldo continues to make fools of those trying to write him off | Cristiano Ronaldo | The Guardian

بينما في مباراة الإياب سجل ساؤول نيجيز وأنطوان جريزمان لأتليتكو، وإيسكو لريال مدريد.

لعب ريال مدريد في مباراة الإياب بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: خيسوس نافاس

خط الدفاع: دانيلو – فاران – سيرجيو راموس – مارسيلو

خط الوسط: مودريتش – كاسيميرو – توني كروس

أمامهم: إيسكو

خط الهجوم: رونالدو – كريم بنزيمة.

ودخل لوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو وألفارو موراتا كبدلاء.

بينما أتى تشكيل سيميوني على النحو التالي:

المرمى: أوبلاك

الدفاع: خيمينيز – سافيتش – جودين – فيليبي لويس

الوسط: كاراسكو – ساؤول – جابي – كوكي

الهجوم: جريزمان – فيرناندو توريس

ولعب جاميرو وتوماس بارتي وأنخل كوريا كبدلاء.

أحرز ساؤول الهدف الأول في الدقيقة 12 من صناعة كوكي.

وضاعف جريزمان النتيجة في الدقيقة 16 من ركلة جزاء.

وقلص إيسكو الفارق في الدقيقة 42.

ولم يتبق أي لاعب من هذا التشكيل مستمر في ريال مدريد إلا مودريتش وفاسكيز، وعلى الجانب الآخر جريزمان وكوكي وكوريا وخيمينيز فقط.

ريال مدريد أتليتكو مدريد دوري أبطال أوروبا زيدان سيميوني رونالدو
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