نجم الهلال: الثلوج تصعب مهمتنا في أوزبكستان

الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 12:11

كتب : FilGoal

سالم الدوسري - الهلال السعودي

يرى المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي أن الأجواء الثلجية ستصعب مهمة فريقه خلال مواجهة باختاكور الأوزبكي.

ويحل الهلال ضيفا مساء اليوم على باختاكور الأوزبكي ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال كوليبالي في مؤتمر صحفي: "نعلم أن المباراة لن تكون سهلة في هذه الأجواء. لم نعتد على اللعب كثيرا تحت الثلوج".

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واستدرك "لكنْ هذا ليس عذرا. نريد الفوز، وإسعاد جماهيرنا، وتحقيق هدفنا في المواجهة واستكمال مشوارنا في البطولة".

ويلعب الهلال الذي تصدر الدور الأول من دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 22 نقطة، أمام باختاكور آخر المتأهلين لثمن النهائي بعدما حصد المركز الثامن برصيد 7 نقاط.

ويعاني الهلال من عدة غيابات قبل خوض مواجهة باختاكور، إذ يفقد خدمات كل من: الصربي ألكسندر ميتروفيتش والبرتغالي جواو كانسيلو

والبرازيلي رينان لودي والثنائي السعودي حسان تمبكتي وحمد اليامي.

يذكر أن الهلال ودع النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا من نصف النهائي بعد الخسارة في مجموع المباراتين أمام العين الإماراتي.

ويسعى الهلال للفوز باللقب تحت مسماه ونظامه الجديد (دوري أبطال آسيا للنخبة).

الهلال السعودي باختاكور دوري أبطال آسيا
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