تقرير يكشف موقف فالفيردي من المشاركة ضد أتليتكو مدريد

الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 11:44

كتب : FilGoal

رودريجو - فيديريكو فالفيردي - ريال مدريد

كشفت صحيفة أس موقف فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد من المشاركة ضد أتليتكو مدريد.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة غريمه أتليتكو مدريد في المباراة التي ستجمعهما في ذهاب دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء.

وحسب صحيفة أس فإن فالفيردي شارك أمس الاثنين لأول مرة في تدريبات الفريق منذ مباراة مانشستر سيتي في 19 فبراير الماضي.

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ووفقا للصحيفة أن رغم مشاركته في التدريبات إلا أن اللاعب ليس في أتم الجاهزية البدنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار فالفيردي هو أخذ المخاطرة والمشاركة في المباراة مهما كلف الأمر رغم الإصابة العضلية.

وضم كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد فالفيردي في قائمة الفريق المستدعاه للمباراة.

ويغيب عن صفوف الملكي إيدير ميليتاو وخيسوس فاييخو وداني سيبايوس للإصابة.

وستقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 12 مارس.

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