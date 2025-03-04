تقرير: توتنام لن يفعل بند شراء فيرنر

حسم نادي توتنام الإنجليزي موقفه من التعاقد بشكل نهائي مع الألماني تيمو فيرنر.

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ويلعب فيرنر مع توتنام معارا من لايبزيج حتى نهاية الموسم مع وجود خاير الشراء بقيمة 8.5 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب صحيفة ميرور الإنجليزية، فإن توتنام لن يقوم بتفعيل خيار شراء فيرنر هذا الصيف.

وأوضحت التقارير أن أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لـ توتنام أبلغ إدارة ناديه في التعاقد مع مهاجم جديد بدلا من تيمو فيرنر بسبب سوء مستواه.

ولم يسجل فيرنر خلال الموسم الحالي سوى هدف وحيد خلال 27 مباراة خاضها مع النادي اللندني.

وكان فيرنر قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا من لايبزيج إلى توتنام وسجل هدفين وصنع ثلاثة خلال الستة أشهر التي قضاها رفقة النادي.

وأعلن النادي الإنجليزي تمديد الإعارة لموسم 2024-2025 مع إمكانية شراء اللاعب نهائيا، ولكن يبدو أن مهمة المهاجم الالماني مع توتنام في طريقها للنهاية.

وكان فيرنر بدأ مسيرته مع شتوتجارت ومنه انتقل إلى لايبزيج ثم تشيلسي.

وقضى فيرنر عامين مع تشيلسي من 2020 إلى 2022 قبل أن يعود إلى لايبزيج مجددا.