تقرير: قرار من برشلونة وفليك بشأن ضم نيمار

الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 11:12

كتب : FilGoal

نيمار - برشلونة

اتخذ نادي برشلونة رفقة هانز فليك المدير الفني للفريق بشأن إمكانية ضم نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

نيمار

النادي : سانتوس

برشلونة

ويلعب نيمار ضمن صفوف فريق سانتوس البرازيلي ونجح خلال سبع مباريات في تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة مثلهم.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن برشلونة غير مهتم بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي والنادي لديه أولويات أخرى.

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وعلى الجانب الآخر، فإن صحيفة سبورت أوضحت أن المدرب الألماني لديه شكوك في مستوى نيمار بسبب عمره وحالته البدنية.

وسجل نيمار هدفا من ركلة ثابتة في تأهل سانتوس إلى نصف نهائي بطولة باوليستا.

وعاد نيمار إلى نادي طفولته سانتوس بعد إنهاء عقده مع الهلال السعودي حيث كان يبلغ عقده 130 مليون جنيه أسترليني.

نيمار الهدافي التاريخي للبرازيل ظهر لأول مرة مع سانتوس عام 2009 ونجح في الفوز بكأس ليبرتادوريس عام 2011 ونجح في التسجيل في المباراة النهائية.

وخلال السنوات الأربع التي قضاها مع سانتوس شارك في 225 مباراة في جميع المسابقات وسجل 136 هدفا، و64 تمريرة حاسمة.

ولعب نيمار في صفوف برشلونة قبل الانتقال الكبير إلى باريس سان جيرمان عام 2017.

نيمار برشلونة الدوري الإسباني سانتوس
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