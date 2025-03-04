رغم مرضه.. أس: جافي سيسافر إلى لشبونة

الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 11:06

كتب : FilGoal

جافي

سيسافر جافي لاعب برشلونة رفقة فريقه إلى لشبونة رغم مرضه بالحمى.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه بنفيكا في المباراة التي ستجمعهما في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

وحسب صحيفة أس فإن جافي سيسافر رفقة الفريق إلى لشبونة رغم مرضه، إذ يأمل الجهاز الفني للفريق الكتالوني أن يتمكن جافي من التعافي واللعب.

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وتغيب جافي عن تدريبات الفريق أمس الاثنين بسبب مرضه بالحمى.

وشارك جافي مع برشلونة في 24 مباراة خلال الموسم الجاري في جميع البطولات.

وتمكن جافي من تسجيل هدفين وصناعة 3 آخرين.

وتعرض اللاعب البالغ من العمر 20 عاما للإصابة مرتين في الموسم الحالي وغاب 25 يوما ولم يلعب 3 مباريات.

ومحليا، استغل برشلونة خسارة منافسه ريال مدريد ضد ريال بيتيس، لينفرد بصدارة الدوري برصيد 57 نقطة، بفارق نقطة عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني، ونقطتين عن ريال مدريد الثالث.

ويعد الفوز هو السادس على التوالي لبرشلونة في الدوري الإسباني، كما أن فريق المدرب هانز فليك لم يخسر في آخر 7 مباريات في الدوري.

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