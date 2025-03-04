أكثر من 50%.. ميرور:مانشستر سيتي يشترط تخفيض عقد دي بروين لتجديده موسما

الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 11:03

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - كيفين دي بروين

وضع نادي مانشستر سيتي شرطا لتجديد عقد نجمه البلجيكي كيفين دي بروين موسما جديدا.

كيفين دي بروين

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وينتهي تعاقد دي بروين مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي ويحق له الانتقال مجانا لأي فريق بداية من الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة ميرور الإنجليزية، فإن مانشستر سيتي مستعد لتجديد عقد دي بروين موسما جديدا، ولكن مع تخفيض راتبه الأسبوعي من 375 ألف جنيه إسترليني إلى 150 ألف جنيه إسترليني.

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وأوضحت الصحيفة ذاتها أن اللاعب يملك عروضا من الدوريين السعودي والأمريكي ولكنه يرغب في خوض كأس العالم المقبلة ويجد في البقاء مع سيتي طريقه إلى ذلك.

وأشارت التقارير إلى ان العروض التي يملكها دي بروين من الدوري السعودي وكذلك الأمريكي تفوق عرض مانشستر سيتي بفارق مادي كبير، لكن اللاعب البلجيكي يرى أن استمراره ضمن صفوف حخامل لقب الدوري الإنجليزي سيعزز من فرصته للمساركة في كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه.

وسبق وأن شارك دي بروين مع منتخب بلجيكا خلال النسختين الماضيتين من كأس العالم (2018 و2022).

وكان بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي قد قال عبر بي بي سي: "كيفين دي بروين هو واحد من أفضل 5 لاعبين في تاريخ هذا النادي، كل مرة يؤدي فيها بشكل جيد أكون أسعد إنسان في الكوكب، قدم الكثير للفريق ولي، ولعب بشكل جيد اليوم، ولا أحد يعلم أين سيكون الموسم المقبل".

صاحب الـ 33 عاما يلعب في صفوف مانشستر سيتي منذ صيف 2015 قادما من فولفسبورج الألماني.

وخاض دي بروين 410 مباراة مع مانشستر سيتي وسجل 106 هدفا وصنع 174 آخرين.

وتوج النجم البلجيكي مع مانشستر سيتي بـ 6 ألقاب للدوري الإنجليزي بالإضافة للقب دوري أبطال أوروبا وآخر لكأس العالم للأندية.

دي بروين مانشستر سيتي
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