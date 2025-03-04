الدوري السعودي - جوميز ينتظر تحديد مدة غياب هداف الفتح

الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 10:53

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز - الفتح السعودي

ينتظر الجهاز الفني لنادي الفتح السعودي بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز تحديد مدة غياب دجانيني تفاريس هداف الفريق.

وتعرض دجانيني للإصابة بخلع في الكتف خلال مباراة الفريق مع التعاون ضمن الجولة 23 من الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية فإن جوميز ينتظر إبلاغه من جانب الجهاز الطبي بمدة غياب دجانيني، في انتظار نتيجة أشعة رنين مغناطيسي سيخضع لها مهاجم الرأس الأخضر اليوم الثلأثاء.

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واضطر جوميز لإجراء تبيل اضطراري بخروج دجانيني في الدقيقة 50 من المباراة التي خسرها فريقه أمام التعاون بهدفين مقابل هدف.

ودفع جوميز بالمهاجم البرازيلي ماتيوس ماتشادو بدلا من دجانيني تفاريس.

دجانيني خاض 20 مباراة مع الفتح بالموسم الجاري وسجل 4 أهداف بجميع المسابقات.

ويحتل نادي الفتح المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة.

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