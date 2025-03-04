مواعيد مباريات الثلاثاء 4 مارس.. الزمالك ضد إنبي على رأس مباريات الدوري وأبطال أوروبا وتريزيجيه

الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 10:37

كتب : FilGoal

الزمالك ضد زد

يواجه الزمالك منافسه إنبي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الـ17 ضمن منافسات الدوري المصري.

وتستكمل مباريات الجولة الأخيرة من الدور الأول للدوري المصري.

وعلى الجانب الآخر، تقام مباريات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - ليست الإصابة القديمة.. فتوح يغيب عن الزمالك أمام إنبي الأولى للأبيض.. محمود البنا حكما لمباراة إنبي والزمالك مصدر من الزمالك لـ في الجول: نتحفظ على إدارة البنا لمباراة إنبي.. وهذه أسبابنا بيسيرو: أخطاء التحكيم أثرت على منافسة الزمالك في الدوري

وسيلعب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه رفقة فريقه الريان في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

طالع كافة مباريات اليوم من هنا

الدوري المصري

إنبي × الزمالك.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة أون سبورت 1.

زد × الإسماعيلي.. تقام المباراة في تمام التاسعة مساء على قناة أون سبورت 2.

الاتحاد السكندري × سموحة.. تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد × أتليتكو مدريد.. تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 1.

أيندهوفن × أرسنال.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورت 2.

بوروسيا دورتموند × ليل.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 3.

كلوب بروج × أستون فيلا.. تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء على قناة بي إن سبورتس 1.

دوري أبطال آسيا للنخبة

الريان × أهلي جدة.. تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة إس إس سي سبورت 1.

الزمالك الدوري المصري دوري أبطال أوروبا ريال مدريد
نرشح لكم
خبر في الجول - ليست الإصابة القديمة.. فتوح يغيب عن الزمالك أمام إنبي محمد يوسف لـ في الجول: القلاوي رفض مراجعة الطرد.. ألا تعمل تقنية الفيديو؟ سيناريوهات صراع الـ 9 الأوائل.. مهمة صعبة للطلائع وزد يملك مصيره.. والاتحاد بحاجة لمعجزة مصدر من الزمالك لـ في الجول: نتحفظ على إدارة البنا لمباراة إنبي.. وهذه أسبابنا الأولى للأبيض.. محمود البنا حكما لمباراة إنبي والزمالك وصول أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الجديد إلى القاهرة صلاح محسن: أنا من أكثر المهاجمين وصولا للمرمى في الدوري.. وسأهدي كرة الهاتريك لأولادي فاركو يتعادل مع الجونة ويضمن تواجده في الـ9 الأوائل
أخر الأخبار
تقرير: توتنام لن يفعل بند شراء فيرنر 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: قرار من برشلونة وفليك بشأن ضم نيمار 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
رغم مرضه.. أس: جافي سيسافر إلى لشبونة 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
أكثر من 50%.. ميرور:مانشستر سيتي يشترط تخفيض عقد دي بروين لتجديده موسما 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري السعودي - جوميز ينتظر تحديد مدة غياب هداف الفتح 45 دقيقة | سعودي في الجول
مواعيد مباريات الثلاثاء 4 مارس.. الزمالك ضد إنبي على رأس مباريات الدوري وأبطال أوروبا وتريزيجيه ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - ليست الإصابة القديمة.. فتوح يغيب عن الزمالك أمام إنبي 9 ساعة | الدوري المصري
محمد يوسف لـ في الجول: القلاوي رفض مراجعة الطرد.. ألا تعمل تقنية الفيديو؟ 9 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن اكتمال قائمته الإفريقية بإضافة اسمين جديدين 2 حرمان جماهير الزمالك مباراتين وعقوبة لمشجعين الأهلي ضمن عقوبات الرابطة للجولة 15 3 حسم اللقب يقترب.. ليفربول يهزم نيوكاسل بثنائية ويبتعد بالصدارة بفارق 13 نقطة 4 أول خطوة من الهلال السوداني استعدادا لمواجهة الأهلي