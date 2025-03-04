مواعيد مباريات الثلاثاء 4 مارس.. الزمالك ضد إنبي على رأس مباريات الدوري وأبطال أوروبا وتريزيجيه

يواجه الزمالك منافسه إنبي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الـ17 ضمن منافسات الدوري المصري.

وتستكمل مباريات الجولة الأخيرة من الدور الأول للدوري المصري.

وعلى الجانب الآخر، تقام مباريات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسيلعب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه رفقة فريقه الريان في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

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الدوري المصري

إنبي × الزمالك.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة أون سبورت 1.

زد × الإسماعيلي.. تقام المباراة في تمام التاسعة مساء على قناة أون سبورت 2.

الاتحاد السكندري × سموحة.. تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد × أتليتكو مدريد.. تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 1.

أيندهوفن × أرسنال.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورت 2.

بوروسيا دورتموند × ليل.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 3.

كلوب بروج × أستون فيلا.. تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء على قناة بي إن سبورتس 1.

دوري أبطال آسيا للنخبة

الريان × أهلي جدة.. تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة إس إس سي سبورت 1.