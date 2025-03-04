خبر في الجول - ليست الإصابة القديمة.. فتوح يغيب عن الزمالك أمام إنبي

الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 02:09

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد فتوح - الزمالك - الاتحاد السكندري

يغيب أحمد فتوح ظهير أيسر فريق الزمالك عن المباراة المقبلة للأبيض أمام إنبي.

وعلم FilGoal.com أن فتوح خرج من قائمة المباراة بسبب معاناته من التهابات في الركبة.

وغاب اللاعب عن مران الزمالك الأحد وخضع لبرنامج تأهيلي.

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ثم شارك فتوح بعد ذلك في مران الإثنين الأخير قبل المباراة.

بعد ذلك فضل الجهاز الفني إراحته احترازيا بالتنسيق مع الجهاز الطبي.

وهذه الإصابة لا علاقة لها بإصابته السابقة في الرباط الخارجي للركبة.

ويلتقي الزمالك مع إنبي الثلاثاء 4 مارس على ملعب المقاولون العرب في الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة بفارق نقطة عن المصري صاحب المركز الثالث.

بينما يحتل إنبي المركز 17 وقبل الأخير برصيد 12 نقطة.

أحمد فتوح الزمالك الدوري المصري
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