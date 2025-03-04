محمد يوسف لـ في الجول: القلاوي رفض مراجعة الطرد.. ألا تعمل تقنية الفيديو؟

أبدى محمد يوسف المدير الفني لفريق حرس الحدود استياءه من التحكيم في خسارة فريقه أمام البنك الأهلي.

وقال يوسف في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "قدمنا مباراة جيدة ولكن كان هناك خطأ تحكيمي فادح في الشوط الأول. كان يجب طرد محمد فتحي لاعب البنك الأهلي بعد تدخله على محمد مجلي".

وأضاف "البنك الأهلي كان يستحق اللعب منقوصا منذ الشوط الأول ولكن هذا لم يحدث".

وأوضح "طلبت من الحكم حمادة القلاوي مراجعة تقنية الفيديو فقط، ولكنه لم يفعل ذلك، وحرمنا من طرد صريح".

وأكمل "مستاء من التحكيم لأنه حرمني من نقطة على الأقل. وهذه الأمور تضيع مجهودنا".

وتساءل ختاما "ألا تعمل تقنية الفيديو؟ كانت هناك العديد من الحالات الجدلية ولم يراجعها الحكم".

وتغلب البنك الأهلي على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الـ 17 والأخيرة من الدور الأول للدوري المصري.

بذلك رفع البنك الأهلي رصيده إلى 29 نقطة ليضمن المركز الخامس بعد حسم تأهله بالفعل ضمن الـ 9 الأوائل.

أما حرس الحدود فيبقى مصيره معلقا في المركز الثامن برصيد 22 نقطة، بانتظار بقية نتائج الجولة.