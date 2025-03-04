سيناريوهات صراع الـ 9 الأوائل.. مهمة صعبة للطلائع وزد يملك مصيره.. والاتحاد بحاجة لمعجزة

يستمر الصراع في الدوري المصري لحسم المقاعد الأخيرة المتبقية بين الـ 9 الأوائل، للحاق بمجموعة البطولة والتأهل القاري.

وتعادل فاركو سلبيا مع الجونة ليضمن سابع المقاعد، رفقة بيراميدز والأهلي والمصري والزمالك والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

على الجانب الآخر تأكد وجود كل من الجونة وغزل المحلة وسموحة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت في مجموعة تفادي الهبوط.

5 فرق متبقية حسابيا في الصراع بفرص متفاوتة، بينهم فريق لعب مباراته بالفعل في الجولة الأخيرة، وهو حرس الحدود الذي خسر أمام البنك الأهلي 2-1، وبقي في المركز الثامن بمصير معلق بيد الآخرين.

وإليكم الموقف الحالي لفرق الصراع:

8- حرس الحدود: 22 نقطة (-2) / (أنهى مبارياته)

9- طلائع الجيش: 21 نقطة (-3)

10- زد: 20 نقطة (+2)

11- بتروجت: 19 نقطة (-2)

12- الاتحاد السكندري: 18 نقطة (-4)

ما هي المباريات المتبقية لفرق الصراع؟

زد × الإسماعيلي - 4 مارس

الاتحاد السكندري × سموحة - 4 مارس

بتروجت × غزل المحلة - 5 مارس

الأهلي × طلائع الجيش - 5 مارس

في حالة تساوي النقاط بين فريقين أو أكثر نحتكم للمعايير التالية على الترتيب:

1- النادي الذي حقق أعلى فارق أهداف خلال مباريات المرحلة.

2- النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خلال مباريات المرحلة.

3- النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خلال كافة مباريات المرحلة المقامة خارج الأرض.

4- النادي الحاصل على أقل عدد من البطاقات الصفراء والحمراء في كافة مباريات المسابقة سواء في المرحلة الأولى أو المرحلة النهائية، على أن يتم احتسابها بخصم نقاط من الفريق المعني بحيث يتم خصم نقطة عن كل بطاقة صفراء، وثالث نقاط عن كل بطاقة حمراء) نتيجة حصول اللاعب على بطاقة حمراء للحصول على الإنذار الثاني أو بطاقة حمراء مباشرة (، وأربع نقاط عن كل بطاقة صفراء متبوعة ببطاقة حمراء مباشرة.

5- في حال استمرار التساوي بعد اللجوء إلى المواد المشار إليها في البند يتم اللجوء إلى القرعة.

ما سيناريو تأهل كل فريق؟

حرس الحدود آمن من نتيجة الاتحاد السكندري على كل حال، وبالتالي يحتاج ألا يفوز فريقين من الثلاثي (الجيش - زد - بتروجت).

أي فوز لبتروجت على غزل المحلة، سيعني تفوقه على الحرس بفارق الأهداف نظرا لتساويهما حاليا (-2).

طلائع الجيش يمكنه حسم مصيره بيده إن فاز على الأهلي، وإن لم يفعل يكفيه التعادل بشرط عدم فوز زد وبتروجت.

مجددا أي فوز لبتروجت على غزل المحلة سيعني تفوقه على طلائع الجيش بفارق الأهداف إن تساويا عند 22 نقطة.

أما في حالة خسارة طلائع الجيش، فهو يحتاج لخسارة زد وعدم فوز بتروجت، وعدم فوز الاتحاد السكندري بفارق هدفين أو أكثر.

زد يكفيه الفوز للتأهل مباشرة بصرف النظر عن أي نتائج أخرى، وفي حالة التعادل سيحتاج لخسارة طلائع الجيش من أجل التأهل، مع عدم فوز بتروجت على المحلة.

بتروجت لا يملك بديلا عن الفوز، ويحتاج بجانبه إلى عدم فوز واحد فقط من طلائع الجيش وزد في الجولة الأخيرة.

أخيرا الاتحاد السكندري صاحب الفرصة الأضعف، يحتاج للفوز مع عدم فوز بتروجت وخسارة طلائع الجيش وزد، أما إذا تعادل زد، فسيحتاج للفوز بفارق 6 أهداف ليتخطاه.