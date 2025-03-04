مصدر من الزمالك لـ في الجول: نتحفظ على إدارة البنا لمباراة إنبي.. وهذه أسبابنا

الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 01:26

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

كشف مصدر من نادي الزمالك عن إبلاغ اتحاد الكرة بتحفظ الأبيض على إدارة الحكم محمود البنا لمباراة الفريق المقبلة ضد إنبي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "الزمالك أبلغ اتحاد الكرة بتحفظه على تعيين محمود البنا حكما لمباراته أمام إنبي".

وأضاف "الحكم له مواقف سابقة مع الزمالك واتخذ قرارات أثرت على نتائج المباريات في الموسم الماضي".

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وأوضح "البنا أيضا أدار مباراتي الأهلي أمام بيراميدز والمصري وأثارت قراراته جدلا كبيرا".

وواصل "مسؤولو الزمالك أبلغوا اتحاد الكرة بهذا التحفظ وطالبوا بالتأكيد على توافر العدالة وحسن اختيار الحكام في مباريات الفريق القادمة بما يضمن تفادي تكرار الأخطاء التي تضرر الزمالك منها كثيرا الموسم الحالي".

واختتم "الزمالك فقد عدة نقاط بسبب أخطاء التحكيم مما جعله بتراجع الي المركز الثالث في جدول الترتيب قبل بداية الجولة الأخيرة من الدور الاول للمسابقة".

ويلتقي الزمالك مع إنبي غدا الثلاثاء على ملعب المقاولون العرب في الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

وسيقود محمود البنا المباراة كحكم ساحة ويعاونه نور سعيد ومصطفى حسين.

ويتواجد هشام القاضي كحكم رابع في المباراة.

وفي غرفة الـ VAR سيقود المباراة محمود عاشور ويعاونه عاطف حسين.

المباراة ستكون هي الأولى لمحمود البنا التي يقودها للزمالك منذ بداية الموسم الحالي.

بينما قاد البنا مباراة واحدة لإنبي خلال الموسم الحالي كانت ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة 14 وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة بفارق نقطة عن المصري صاحب المركز الثالث.

بينما يحتل إنبي المركز 17 وقبل الأخير برصيد 12 نقطة.

الزمالك الدوري المصري
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