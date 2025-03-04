الأولى للأبيض.. محمود البنا حكما لمباراة إنبي والزمالك

الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 00:58

كتب : FilGoal

محمود البنا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم حكام مباراة الزمالك وإنبي.

ويلتقي الزمالك مع إنبي غدا الثلاثاء على ملعب المقاولون العرب في الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

وسيقود محمود البنا المباراة كحكم ساحة ويعاونه نور سعيد ومصطفى حسين.

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ويتواجد هشام القاضي كحكم رابع في المباراة.

وفي غرفة الـ VAR سيقود المباراة محمود عاشور ويعاونه عاطف حسين.

المباراة ستكون هي الأولى لمحمود البنا التي يقودها للزمالك منذ بداية الموسم الحالي.

بينما قاد البنا مباراة واحدة لإنبي خلال الموسم الحالي كانت ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة 14 وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة بفارق نقطة عن المصري صاحب المركز الثالث.

بينما يحتل إنبي المركز 17 وقبل الأخير برصيد 12 نقطة.

الزمالك إنبي محمود البنا الدوري المصري
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