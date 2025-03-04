كأس الاتحاد الإنجليزي - سام مرسي يشارك في خسارة نوتينجهام بركلات الترجيح

تأهل نوتينجهام فورست لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على إبسويتش تاون بركلات الترجيح.

الوقت الأصلي كان قد انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق قبل أن يفوز نوتينجهام بركلات الترجيح.

المباراة شهدت مشاركة سام مرسي في دقائقها بالكامل بصفوف إبسويتش.

تقدم إبسويتش بالهدف الأول عن طريق جورج هيرست في الدقيقة 53.

وتعادل نوتينجهام في الدقيقة 68 عن طريق ريان ياتيس.

وشهدت الدقيقة 90 حصول سام مرسي على بطاقة صفراء.

لاعب الوسط المصري كاد أن يسجل في الوقت الإضافي بتسديدة مرت بجوار المرمى.

وفي ركلات الترجيح نجح لاعبي نوتينجهام في تسجيل 5 ركلات بنجاح، بينما سجل أربعة لاعبين لإبسويتش من ضمنهم سام مرسي ولكن أهدر جاك تايلور ليقود مات سيلز فريقه للتأهل.

وسيلعب نوتينجهام في ربع النهائي ضد برايتون.

وجاءت مباريات ربع النهائي كالتالي:

كريستال بالاس x فولام

مانشستر سيتي x بورنموث

أستون فيلا x بريستون نورث إند

نوتنجهام فورست أو إبسويتش تاون x برايتون