أشعل المنافسة.. يوفنتوس يواصل سلسلة الانتصارات بفوز على فيرونا

الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 00:22

كتب : FilGoal

كيفرين تورام - يوفنتوس

واصل يوفنتوس تحقيق الفوز وانتصر على منافسه هيلاس فيرونا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل كيفرين تورام وتون كوبمينرز ثنائية يوفنتوس.

وللمباراة الخامسة على التوالي يفوز يوفنتوس في بطولة الدوري.

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واستغل يوفنتوس تعادل نابولي ضد إنتر بهدف لكل فريق في المواجهة المباشرة بينهما.

وكذلك تعادل أتالانتا صاحب المركز الثالث مع فينيسيا بدون أهداف.

وقلص البيانكونيري الفارق مع إنتر متصدر جدول ترتيب الدوري بـ6 نقاط.

وألغى الحكم هدفا لفيرونا عن طريق توماس سوسلوف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وافتتح تورام التسجيل في الدقيقة 72 من صناعة أندريا كامبياسو.

وضاعف كوبمينرز النتيجة في الدقيقة 90 من صناعة صامويل مبانجولا.

وبهذا الفوز وصل يوفنتوس للنقطة 52 في المركز الرابع.

بينما تجمد رصيد فيرونا عند النقطة 26 في المركز الـ14.

كيفرين تورام يوفنتوس الدوري الإيطالي نابولي إنتر
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