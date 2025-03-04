أشعل المنافسة.. يوفنتوس يواصل سلسلة الانتصارات بفوز على فيرونا
الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 00:22
كتب : FilGoal
واصل يوفنتوس تحقيق الفوز وانتصر على منافسه هيلاس فيرونا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.
وسجل كيفرين تورام وتون كوبمينرز ثنائية يوفنتوس.
وللمباراة الخامسة على التوالي يفوز يوفنتوس في بطولة الدوري.
واستغل يوفنتوس تعادل نابولي ضد إنتر بهدف لكل فريق في المواجهة المباشرة بينهما.
وكذلك تعادل أتالانتا صاحب المركز الثالث مع فينيسيا بدون أهداف.
وقلص البيانكونيري الفارق مع إنتر متصدر جدول ترتيب الدوري بـ6 نقاط.
وألغى الحكم هدفا لفيرونا عن طريق توماس سوسلوف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وافتتح تورام التسجيل في الدقيقة 72 من صناعة أندريا كامبياسو.
وضاعف كوبمينرز النتيجة في الدقيقة 90 من صناعة صامويل مبانجولا.
وبهذا الفوز وصل يوفنتوس للنقطة 52 في المركز الرابع.
بينما تجمد رصيد فيرونا عند النقطة 26 في المركز الـ14.
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نهاية المباراة بفوز مستحق ليوفنتوس على ضيفه هيلاس فيرونا بهدفين دون رد في ختام الجولة الـ27 من الكالتشيو— ADSportsTV (@ADSportsTV) March 3, 2025
شاهد الهدفين ⚽️📹#يوفنتوس_فيرونا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/BrilKFIZtL