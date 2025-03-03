قرار من وائل رياض قبل العودة إلى القاهرة

غادرت بعثة منتخب مصر للمحليين مطار جوهانسبرج بعد خوض مباراة ذهاب المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للمحليين ضد جنوب إفريقيا.

وقرر وائل رياض المدير الفني للمنتخب إعطاء راحة للاعبين من التدريبات غدا الثلاثاء للإفطار مع أسرهم.

وستقام مباراة الإياب يوم 9 مارس المقبل باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

تقدم منتخب مصر في الدقيقة 66 بهدف سجله محمد عنتر بتسديدة يسارية رائعة من خارج منطقة الجزاء.

قبل أن يتعادل منتخب جنوب إفريقيا في الدقيقة 80 بتسديدة صاروخية من جايمي ويبر، لم يستطع الحارس محمود أبو السعود التصدي لها.

وتقام بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 للمحليين في كينيا وأوغندا وتنزانيا في شهر أغسطس المقبل.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة باتريس موتسيبي زيادة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2025.

وكشف موتسيبي عن زيادة الجوائز المالية للبطولة بنسبة 75% ليحصل الفائز باللقب على 3.5 مليون دولار.