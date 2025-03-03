3 مباريات ودية لمنتخب الشباب في دورة قطر الدولية

الإثنين، 03 مارس 2025 - 23:43

كتب : أحمد الخولي

أسامة نبيه - المدير الفني الزمالك

يخوض منتخب الشباب مواليد 2005 ثلاث مباريات ودية في دورة قطر الدولية.

ومن المقرر أن تقام البطولة من 17 مارس إلى 26 من الشهر ذاته.

ويستعد منتخب الشباب لخوض بطولة كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار يوم 26 أبريل القادم وهي البطولة المؤهلة إلى كأس العالم للشباب.

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وقال حمادة أنور المدير الإداري للمنتخب: "سنلعب مباراة يوم 19 مارس المقبل مع قطر، ثم 22 مارس مع الإمارات، واللقاء الأخير ضد كرواتيا يوم 26 مارس".

واستقر أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب بدء معسكره بمشروع الهدف يوم 13 مارس والسفر إلى قطر يوم 17 مارس.

وسيشهد المعسكر انضمام جميع اللاعب بما في ذلك المحترفين للمرة الأولى تحت قيادة نبيه.

ويضم جهاز المنتخب كلا من:

أسامة نبيه المدير الفني وحماده أنور المدير الإداري وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب الحراس وأحمد عصام محلل الأداء.

أسامة نبيه منتخب مصر قطر
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