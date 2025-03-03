قائمة ريال مدريد - ظهور فالفيردي في اللحظات الأخيرة قبل موقعة أتلتيكو
الإثنين، 03 مارس 2025 - 23:42
كتب : FilGoal
أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن قائمة مباراة أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.
وشهدت القائمة تواجد فيديريكو فالفيردي بعد شكوك بشأن غيابه للإصابة.
ويغيب عن صفوف الملكي إيدير ميليتاو وخيسوس فاييخو وداني سيبايوس للإصابة.
حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - فران جونزاليس
خط الدفاع: دافيد ألابا - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - أنطونيو روديجير - فيرلان ميندي - راؤول أسينسيو
خط الوسط: إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - أوريليان تشواميني - أردا جولر
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو - إندريك - براهيم دياز
ويلتقي ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء 4 مارس في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.
بينما يقام لقاء العودة يوم الأربعاء 12 مارس.