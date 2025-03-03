قائمة ريال مدريد - ظهور فالفيردي في اللحظات الأخيرة قبل موقعة أتلتيكو

الإثنين، 03 مارس 2025 - 23:42

كتب : FilGoal

فيديريكو فالفيردي - ريال مدريد ضد فياريال

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن قائمة مباراة أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة تواجد فيديريكو فالفيردي بعد شكوك بشأن غيابه للإصابة.

ويغيب عن صفوف الملكي إيدير ميليتاو وخيسوس فاييخو وداني سيبايوس للإصابة.

أخبار متعلقة:
أنشيلوتي: هذا الفارق بين جريزمان ومبابي.. والإصابات تؤثر على الموسم فينيسيوس: الانتقال إلى السعودية؟ أحقق أحلامي في ريال مدريد ماركا: بينهم أنشيلوتي.. ستة مهددون بالغياب من ريال مدريد عن إياب الدربي في أبطال أوروبا أنشيلوتي: لن نفوز في دوري الأبطال بالمستوى الحالي.. ولهذا السبب استبدلت مبابي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - فران جونزاليس

خط الدفاع: دافيد ألابا - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - أنطونيو روديجير - فيرلان ميندي - راؤول أسينسيو

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - أوريليان تشواميني - أردا جولر

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو - إندريك - براهيم دياز

ويلتقي ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء 4 مارس في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

بينما يقام لقاء العودة يوم الأربعاء 12 مارس.

أتلتيكو مدريد ريال مدريد قائمة ريال مدريد فيديريكو فالفيردي دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
سبورت: جافي يتغيب عن تدريبات برشلونة قبل مواجهة بنفيكا سيميوني: مواجهة ريال مدريد مليئة بالتفاصيل.. ولدينا فرصة عظيمة أنشيلوتي: هذا الفارق بين جريزمان ومبابي.. والإصابات تؤثر على الموسم فينيسيوس: الانتقال إلى السعودية؟ أحقق أحلامي في ريال مدريد ماركا: بينهم أنشيلوتي.. ستة مهددون بالغياب من ريال مدريد عن إياب الدربي في أبطال أوروبا ريليفو: ريال مدريد ينوي إشراك فالفيردي كأساسي أمام أتليتكو رغم عدم تعافيه التام من الإصابة أس: شكوك حول مشاركة فالفيردي أمام أتليتكو مدريد في دوري الأبطال سلوت يرفع راية التحدي أمام سان جيرمان: نحن لا نخشى أحدا
أخر الأخبار
الأولى للأبيض.. محمود البنا حكما لمباراة إنبي والزمالك 26 دقيقة | الدوري المصري
كأس الاتحاد الإنجليزي - سام مرسي يشارك في خسارة نوتينجهام بركلات الترجيح 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
أشعل المنافسة.. يوفنتوس يواصل سلسلة الانتصارات بفوز على فيرونا ساعة | الكرة الأوروبية
تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب سوء الأحوال الجوية ساعة | الدوري الإسباني
قرار من وائل رياض قبل العودة إلى القاهرة ساعة | الكرة المصرية
3 مباريات ودية لمنتخب الشباب في دورة قطر الدولية ساعة | الكرة المصرية
قائمة ريال مدريد - ظهور فالفيردي في اللحظات الأخيرة قبل موقعة أتلتيكو ساعة | دوري أبطال أوروبا
وصول أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الجديد إلى القاهرة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن اكتمال قائمته الإفريقية بإضافة اسمين جديدين 2 حرمان جماهير الزمالك مباراتين وعقوبة لمشجعين الأهلي ضمن عقوبات الرابطة للجولة 15 3 حسم اللقب يقترب.. ليفربول يهزم نيوكاسل بثنائية ويبتعد بالصدارة بفارق 13 نقطة 4 أول خطوة من الهلال السوداني استعدادا لمواجهة الأهلي