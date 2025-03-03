قائمة ريال مدريد - ظهور فالفيردي في اللحظات الأخيرة قبل موقعة أتلتيكو

أنشيلوتي: هذا الفارق بين جريزمان ومبابي.. والإصابات تؤثر على الموسم

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ماركا: بينهم أنشيلوتي.. ستة مهددون بالغياب من ريال مدريد عن إياب الدربي في أبطال أوروبا