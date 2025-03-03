صلاح محسن: أنا من أكثر المهاجمين وصولا للمرمى في الدوري.. وسأهدي كرة الهاتريك لأولادي

يرى صلاح محسن لاعب المصري أنه من أكثر المهاجمين الذين يصلون للمرمى في الدوري المصري.

صلاح محسن النادي : المصري المصري

وفاز المصري على مودرن سبورت بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على استاد السويس الجديد في الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل محسن هاتريك في المباراة ليكون هو الهاتريك الأول له خلال مسيرته.

وقال محسن عبر قناة أون سبورت: "أنا أتعب وأجتهد ولاعبي الفريق رجال وإن شاء الله خلال الفترة المقبلة سنحاول تحقيق مركز جيد ولدينا طموحات كبيرة".

وتابع "سر التألق؟ توفيق من الله، أنا من أكتر المهاجمين الدوري الذين يصلون للمرمى ولكن أهدر وفي النهاية هذا الأمر توفيق من الله".

وأتم "سأحتفظ بكرة الهاتريك وأهديها لأولادي".

وارتفع رصيد المصري للنقطة 30 في المركز الثالث بشكل مؤقت بفارق نقطة عن الزمالك صاحب المركز الرابع والذي يلتقي مع إنبي غدا الثلاثاء.