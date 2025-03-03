فاركو يتعادل مع الجونة ويضمن تواجده في الـ9 الأوائل

الإثنين، 03 مارس 2025 - 23:20

كتب : FilGoal

فاركو - الجونة

تعادل فاركو مع منافسه الجونة بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 17 ضمن منافسات الدوري المصري.

وتعد هذه الجولة هي الأخيرة في الدور الأول من الدوري.

وضمن فاركو التواجد في الـ9 الأوائل أي ضمن الفرق التي ستتنافس للتتويج بالدوري التأهل للبطولات الإفريقية.

أخبار متعلقة:
فاركو يرتقي 5 مراكز بثنائية ضد الإسماعيلي تركي آل الشيخ: ستتم إذاعة جميع مباريات الأهلي في كأس العالم ولو وصل إلى النهائي أوقف خسائره.. فاركو يتعادل مع مودرن سبورت دون أهداف تركي آل الشيخ: مباريات الهلال في كأس العالم للأندية مجانا على mbc

وحقق فاركو التعادل بعدما فاز في المباراة الماضية ضد مودرن سبورت بهدفين دون رد.

وعلى الجانب الآخر لن يتمكن الجونة من التواجد ضمن الـ9 الأوائل.

واستمر الجونة لثالث مباراة على التوالي دون خسارة، إذ تعادل مرة وفاز مرتين.

وحصل حافظ إبراهيم على بطاقة حمراء بشكل مباشر في الدقيقة 22 بعد تدخل من الفيديو.

وتراجع الحكم عن احتساب ركلة جزاء لأحمد شريف لاعب فاركو في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع بعد العودة لتقنية الفيديو.

وبهذا التعادل وصل فاركو للنقطة 23 في المركز السابع.

ووصل الجونة للنقطة الـ17 في المركز الـ13.

الجونة فاركو الدوري المصري حافظ إبراهيم
نرشح لكم
خبر في الجول - ليست الإصابة القديمة.. فتوح يغيب عن الزمالك أمام إنبي محمد يوسف لـ في الجول: القلاوي رفض مراجعة الطرد.. ألا تعمل تقنية الفيديو؟ سيناريوهات صراع الـ 9 الأوائل.. مهمة صعبة للطلائع وزد يملك مصيره.. والاتحاد بحاجة لمعجزة مصدر من الزمالك لـ في الجول: نتحفظ على إدارة البنا لمباراة إنبي.. وهذه أسبابنا الأولى للأبيض.. محمود البنا حكما لمباراة إنبي والزمالك وصول أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الجديد إلى القاهرة صلاح محسن: أنا من أكثر المهاجمين وصولا للمرمى في الدوري.. وسأهدي كرة الهاتريك لأولادي بهاتريك صلاح محسن.. المصري ينهي المرحلة الأولى من الدوري بالفوز على مودرن
أخر الأخبار
خبر في الجول - ليست الإصابة القديمة.. فتوح يغيب عن الزمالك أمام إنبي 36 دقيقة | الدوري المصري
محمد يوسف لـ في الجول: القلاوي رفض مراجعة الطرد.. ألا تعمل تقنية الفيديو؟ 58 دقيقة | الدوري المصري
سيناريوهات صراع الـ 9 الأوائل.. مهمة صعبة للطلائع وزد يملك مصيره.. والاتحاد بحاجة لمعجزة ساعة | الدوري المصري
مصدر من الزمالك لـ في الجول: نتحفظ على إدارة البنا لمباراة إنبي.. وهذه أسبابنا ساعة | الدوري المصري
الأولى للأبيض.. محمود البنا حكما لمباراة إنبي والزمالك ساعة | الدوري المصري
كأس الاتحاد الإنجليزي - سام مرسي يشارك في خسارة نوتينجهام بركلات الترجيح 2 ساعة | الكرة الأوروبية
أشعل المنافسة.. يوفنتوس يواصل سلسلة الانتصارات بفوز على فيرونا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب سوء الأحوال الجوية 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن اكتمال قائمته الإفريقية بإضافة اسمين جديدين 2 حرمان جماهير الزمالك مباراتين وعقوبة لمشجعين الأهلي ضمن عقوبات الرابطة للجولة 15 3 حسم اللقب يقترب.. ليفربول يهزم نيوكاسل بثنائية ويبتعد بالصدارة بفارق 13 نقطة 4 أول خطوة من الهلال السوداني استعدادا لمواجهة الأهلي