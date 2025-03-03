فاركو يتعادل مع الجونة ويضمن تواجده في الـ9 الأوائل

تعادل فاركو مع منافسه الجونة بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 17 ضمن منافسات الدوري المصري.

وتعد هذه الجولة هي الأخيرة في الدور الأول من الدوري.

وضمن فاركو التواجد في الـ9 الأوائل أي ضمن الفرق التي ستتنافس للتتويج بالدوري التأهل للبطولات الإفريقية.

وحقق فاركو التعادل بعدما فاز في المباراة الماضية ضد مودرن سبورت بهدفين دون رد.

وعلى الجانب الآخر لن يتمكن الجونة من التواجد ضمن الـ9 الأوائل.

واستمر الجونة لثالث مباراة على التوالي دون خسارة، إذ تعادل مرة وفاز مرتين.

وحصل حافظ إبراهيم على بطاقة حمراء بشكل مباشر في الدقيقة 22 بعد تدخل من الفيديو.

وتراجع الحكم عن احتساب ركلة جزاء لأحمد شريف لاعب فاركو في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع بعد العودة لتقنية الفيديو.

وبهذا التعادل وصل فاركو للنقطة 23 في المركز السابع.

ووصل الجونة للنقطة الـ17 في المركز الـ13.