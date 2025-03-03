بهاتريك صلاح محسن.. المصري ينهي المرحلة الأولى من الدوري بالفوز على مودرن

حقق المصري الفوز على مودرن سبورت بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على استاد السويس الجديد.

صلاح محسن النادي : المصري المصري

سجل صلاح محسن ثلاثة أهداف في المباراة للمصري وأحرز فخر الدين بن يوسف الرابع، بينما سجل محمد هلال ومحمد مسعد لمودرن سبورت.

هاتريك صلاح محسن كان هو الأول في مسيرته الكروية حتى الآن.

الفوز رفع رصيد المصري للمركز الثالث مؤقتا برصيد 30 نقطة وبفارق نقطة عن الزمالك صاحب المركز الرابع والذي سيواجه إنبي.

بينما يحتل مودرن سبورت المركز الـ 18 والأخير برصيد 9 نقاط.

التشكيل

لعب المصري بثلاثي دفاعي مكون من محمد مخلوف ومحمود حمادة وسامادو أتدجيكو، بينما لعب محمد هلال في هجوم مودرن سبورت.

صلاح محسن وفخر الدين بن يوسف يقودان هجوم المصري 🟢 أحمد عاطف وحسام حسن يقودان هجوم مودرن سبورت ✅#في_الدوري pic.twitter.com/uaaKf21BbI — FilGoal (@FilGoal) March 3, 2025

أحداث المباراة

تقدم مودرن سبورت بالهدف الأول في الدقيقة العاشرة عن طريق محمد هلال من ركلة حرة مباشرة فشل محمود جاد في التصدي لها.

وتعادل صلاح محسن في الدقيقة 16 برأسية مستغلا ركنية نفذها عمرو سعداوي.

وأضاف المصري الهدف الثاني في الدقيقة 35 من ركلة جزاء حصل عليها عمرو سعداوي.

في الشوط الثاني سجل صلاح محسن من جديد وأضاف الهدف الرابع في الدقيقة 66 برأسية جديدة بعد عرضية من عبد الرحيم دغموم.

وسجل محسن الهاتريك في الدقيقة 73 بعد عرضية أخرى من دغموم أمام المرمى.

وقلص مودرن سبورت الفارق عن طريق البديل محمد مسعد في الدقيقة 82 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وأنهى كلا الفريقين مبارياتهما بالمرحلة الأولى من الدوري المصري.

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وسيلعب المصري في مجموعة المنافسة على اللقب، بينما سيلعب مودرن الدور الثاني في مجموعة تفادي الهبوط.